Уничтожали все, но так ничего и не достигли, – Зеленский о сопротивлении оккупированных городов
25 апреля 2022 , 23:28Читати новину українською
Владимир Зеленский прокомментировал бутафорские "референдумы", которые хочет провести Россия на захваченных территориях. Он акцентировал на том, что это бессодержательно, потому что жители захваченных городов не подчинятся.
Так же как и не подчинился ни один из городов, которые оккупанты не смогли "взять", поэтому начали уничтожать. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на вечернее обращение президента за 25 апреля.