Так само як і не підкорилося жодне з міст, які окупанти не змогли "взяти", тому почали знищувати. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на вечірнє звернення глави держави за 25 квітня.

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Росіяни нічого не досягнуть

Президент нагадав, що за два місяці окупаційні війська запустили в українців понад 1 100 ракет. Також використали незліченну кількість авіабомб, артилерії. Вони мінували нашу землю, а людей катували та розстрілювали.

Перетворювали мирні міста і села на пекло. Частину українських міст і громад знищили просто до каміння. Але так нічого і не досягли. І не досягнуть,

– підкреслив глава держави.

Вечірнє звернення президента України: дивіться відео