Однако не только уничтожение этого судна создало проблемы россиянам, есть кое-что более весомое. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал 24 Каналу, с чем у врага возникли трудности.
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Могут ли россияне спрятать свои корабли в бухтах
По словам военного эксперта, украинские разведчики проявили креативность и сумели прорвать боновые заграждения россиян. Теперь Украина может достать добраться до любой бухты в Крыму, которая прикрыта такой защитой, и нанести по ней удар.
Уничтожили российский рейдовый буксир "Сатурн" украинские дроны Magura V5. Беспилотники постоянно модернизируют – есть и дроны-камикадзе, и носители ЗРК с ракетой Р-73. Видимо, вскоре БПЛА смогут также наносить удары по вражеской авиации – армейским вертолетам.
Как проблемы появились у россиян
Свитан сказал, что после уничтожения и повреждения паромов на Керченской переправе россияне начали выводить большие десантные корабли в сопровождении ракетоносителей из Новороссийска. У врага возникли проблемы с доставкой амуниции в Крым.
"Поэтому, видимо, вместо паромов будут использовать БДК. Они уже вышли из порта, были загружены и будут где-то сейчас разгружаться в Крыму. ГУР и СБУ могут начать "охоту" на эти корабли. Magura, Sea Baby и "Мамай" могут начать "жатву" на черноморском побережье", – отметил Роман Свитан.
О ситуации в Черном море
- Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук сообщил, что отныне россияне имеют возможность перезаряжать подводные лодки в Новороссийске. Их теперь больше не доставляют в Севастополь. В составе вражеского черноморского флота остаются подводные лодки, сторожевые и большие десантные корабли и носители крылатых ракет.
- Недавно спецназовцы Group 13 ГУР МО Украины во временно оккупированном полуострове уничтожили два вражеских катера КС-701 "Тунец" и поразили еще два судна такого же типа. Россияне использовали их для логистики и патрулирования акватории вблизи Крыма.
- Представитель украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что оккупанты начали перемещать подводные лодки с ракетоносителями из порта в Новороссийске в сторону оккупированного Крыма. Так враг пытается ввести в заблуждение Силы обороны Украины.