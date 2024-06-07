Однако не только уничтожение этого судна создало проблемы россиянам, есть кое-что более весомое. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал 24 Каналу, с чем у врага возникли трудности.

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Могут ли россияне спрятать свои корабли в бухтах

По словам военного эксперта, украинские разведчики проявили креативность и сумели прорвать боновые заграждения россиян. Теперь Украина может достать добраться до любой бухты в Крыму, которая прикрыта такой защитой, и нанести по ней удар.

Уничтожили российский рейдовый буксир "Сатурн" украинские дроны Magura V5. Беспилотники постоянно модернизируют – есть и дроны-камикадзе, и носители ЗРК с ракетой Р-73. Видимо, вскоре БПЛА смогут также наносить удары по вражеской авиации – армейским вертолетам.

Как проблемы появились у россиян

Свитан сказал, что после уничтожения и повреждения паромов на Керченской переправе россияне начали выводить большие десантные корабли в сопровождении ракетоносителей из Новороссийска. У врага возникли проблемы с доставкой амуниции в Крым.

Важно! В ночь на 30 мая в Крыму произошли мощные взрывы, удалось повредить 2 парома оккупантов – "Конро Трейдер" и "Авангард".

"Поэтому, видимо, вместо паромов будут использовать БДК. Они уже вышли из порта, были загружены и будут где-то сейчас разгружаться в Крыму. ГУР и СБУ могут начать "охоту" на эти корабли. Magura, Sea Baby и "Мамай" могут начать "жатву" на черноморском побережье", – отметил Роман Свитан.

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