Уничтожен состав боеприпасов и 3 самоходных пушки "Гиацинт-С": потери врага на Юге за 3 июня

4 июня 2022 , 03:06
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Источник:

оперативное командование "Юг"

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов на Юге. 3 июня они испепелили вражеский состав боеприпасов и 3 самоходных орудия "Гиацинт-С".

Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг". Защитники отметили, что

3 июня Воздушные силы уничтожили 20 единиц вражеской бронетехники и ряд укреп позиций россиян

Потери врага на Юге 3 июня

 

Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":

 

Автор: Ольга Котів