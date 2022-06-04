Уничтожен состав боеприпасов и 3 самоходных пушки "Гиацинт-С": потери врага на Юге за 3 июня
4 июня 2022 , 03:06Читати новину українською
Источник:оперативное командование "Юг"
Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов на Юге. 3 июня они испепелили вражеский состав боеприпасов и 3 самоходных орудия "Гиацинт-С".
Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг". Защитники отметили, что
3 июня Воздушные силы уничтожили 20 единиц вражеской бронетехники и ряд укреп позиций россиян
Потери врага на Юге 3 июня
Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":