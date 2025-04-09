Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу.
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Поражена единица вражеской техники
Пилоты БпЛА в составе Госпогранслужбы обнаружили на одном из водоемов на юге Украины вражескую цель. Операторы поставили перед собой задачу уничтожить ее.
Так, благодаря четким действиям и точному применению FPV-дрона бойцы поразили маломерное плавсредство оккупантов. После мощного удара судно пошло на дно водоема.
Каждый пораженный вражеский объект приближает нас к большой и настоящей Победе,
– написали пограничники.
Пограничники уничтожили лодку оккупантов на Юге: смотрите видео
Напомним, Госпогранслужба не дает россиянам прорвать границу в Сумской области. Хотя враг и привлекает там малые штурмовые группы, бойцы успешно уничтожают их как на подступах к рубежам, так и уже на территории Украины.