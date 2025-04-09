Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу.

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Уражено одиницю ворожої техніки

Пілоти БпЛА у складі Держприкордонслужби виявили на одній з водойм на Півдні України ворожу ціль. Оператори поставили перед собою завдання знищити її.

Так, завдяки чітким діям та влучному застосуванню FPV-дрону бійці уразили маломірний плавзасіб окупантів. Після потужного удару судно пішло на дно водойми.

Кожен уражений ворожий об’єкт наближає нас до великої та справжньої Перемоги,

– написали прикордонники.

Прикордонники знищили човен окупнатів на Півдні: дивіться відео

Нагадамо, Держприкордонслужба не дає росіянам прорвати кордон у Сумській області. Хоча ворог і залучає там малі штурмові групи, бійці успішно знищують їх як на підступах до рубежів, так і вже на території України.