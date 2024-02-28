Об этом 24 Каналу рассказал заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, отметив, что Украина имеет средства ПВО, которые способны уничтожать вражеские воздушные цели на таком расстоянии.

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Известно о собственных разработках, а также о модификации различных старых советских установок с американскими ракетами или сочетания радиолокационных станций с пусковыми установками. Но никто сейчас точно не будет говорить, как удалось сбить эти самолеты.

Я думаю, что мы узнаем, как сбили А-50, только после войны. России надо готовиться к тому, что каждый член экипажа будет прощаться с родственниками, когда будет садиться самолет. Они теперь знают, что Украина имеет мощное оружие, которое может уничтожать такие цели даже на территории России,

– подчеркнул Храпчинский.

А-50 – чрезвычайно важны для России

Как отметил Храпчинский, А-50 направлен на радиолокационную разведку. На этом самолете можно обнаружить средства ПВО на 600 километров от места полета. Это помогает им создавать определенную карту, которую они используют во время массированных ракетных ударов.

Важно, что удалось уничтожить два экипажа специалистов – пилотов и офицеров боевого управления. Но стоит предположить, что на борту могли находиться и другие люди.

100% на борту были люди, которые проходили обучение или допускались к самостоятельным полетам. Поэтому можем говорить, что вполне вероятно, что, кроме двух самолетов и двух экипажей, один будущий экипаж также был уничтожен,

– считает эксперт по авиации.

Уже сейчас можно зафиксировать уменьшение дежурства этих самолетов. Россия также будет вынуждена искать новые экипажи и заставлять их работать на этом самолете.

Уничтожение А-50: кратко