Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов перед выступлением на форуме "Украина. Год 2024", информирует 24 Канал.

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"Еще один А-50 "упадет", и круглосуточное дежурство придется прекращать", – сказал он.

Говоря о сборах на вооружение для разведки, Буданов отметил, что у ведомства есть свои инженерные решения и средства.

Относительно того, повлияло ли сбитие самолета А-50 на то, что массированного обстрела на вторую годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля не произошло, главный разведчик отметил, что это не связано. Он подчеркнул, что целью украинских спецслужб не является поиск "особых дат".

"Мы искали самолет, а не дату", – отметил Буданов.

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Как готовилась операция

Также по словам руководителя ГУР, эту спецоперацию готовили 2 недели. В то же время о том, каким оружием удалось сбить самолет, и было ли это осуществлено украинским оружием, Буданов отказался отвечать заметив, что это "небытовой случай".

"Вы хотите знать все секреты? Это не бытовой случай. Спецоперация готовилась 2 недели", – отметил Кирилл Буданов.

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