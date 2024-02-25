Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов перед виступом на форумі "Україна. Рік 2024", інформує 24 Канал.

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"Ще один А-50 "впаде", і цілодобове чергування доведеться припиняти", – сказав він.

Говорячи про збори на озброєння для розвідки, Буданов зазначив, що у відомства є свої інженерні рішення і засоби.

Щодо того, чи вплинуло збиття літака А-50 на те, що масованого обстрілу на другі роковини повномасштабного вторгнення, 24 лютого не відбулось, головний розвідник зазначив, що це не пов'язано. Він наголосив, що метою українських спецслужб не є пошук "особливих дат".

"Ми шукали літак, а не дату", – зазначив Буданов.

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Як готувалась операція

Також за словами керівника ГУР, цю спецоперацію готували 2 тижні. Водночас про те, якою зброєю вдалось збити літак, і чи це було здійснено українською зброєю, Буданов відмовився відповідати зауваживши, що це "непобутовий випадок".

"Ви хочете знати усі секрети? Це не побутовий випадок. Спецоперація готувалась 2 тижні", – зазначив Кирило Буданов.

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