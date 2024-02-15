В эксклюзивном интервью 24 Каналу советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, какие недостатки врага помогают Украине уничтожать Черноморский флот. К слову, Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что ВСУ нанесли значительные потери российскому флоту и назвал это "большой победой для украинцев".

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Россия отстает

С точки зрения количества кораблей, Россия входит в десятку крупнейших флотилий мира. У россиян есть стратегические флоты, в частности, Балтийский, Северный, Тихоокеанский, и огромное количество кораблей различного типа. Черноморский флот – это маленькая часть.

Однако с точки зрения эффективности управления флотом, управленческих решений, реагирования на современные вызовы, страна-агрессор отстает. Такая проблема касается не только флота, а всей российской армии и министерства обороны, что, конечно, на руку Украине.

По количеству военного ресурса, Россия – это сверхбольшая страна. Если бы Россия была построена иначе, политики принимали другие управленческие решения, были более талантливые командиры разного уровня, то, конечно, Украине было бы значительно труднее и шансов победить было бы гораздо меньше,

– сказал Подоляк.

В то же время сейчас Украина демонстрирует современный подход к ведению боевых действий, даже используя дефициты тех или иных инструментов, Вооруженные Силы демонстрируют фантастические результаты.

До начала полномасштабного вторжения Россия активно говорила, что украинского флота не существует, и поэтому россияне могут использовать наши территориальные воды для того, чтобы захватить Юг. Сегодня россияне бегут с Крымского полуострова и уже не находятся на тамошних базах,

– отметил советник главы ОПУ.

Партнеры восхищаются успехами украинских военных, но было бы хорошо, чтобы партнеры не просто выражали восхищение успешными операциями Украины, а чтобы они осознали три вещи:

Россия не является слишком мощной с точки зрения технологичности тех или иных военных решений;

любое оружие натовского стандарта лучше. Даже если оно дефицитное, но оно гораздо лучше выполняет задачи, чем любое российское оружие;

меньше восхищения, а больше антибюрократии и скорости передачи инструментов, которые позволяют существенно уменьшить количественное преимущество врага.

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