В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, які недоліки ворога допомагають Україні знищувати Чорноморський флот. До слова, генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що ЗСУ завдали значних втрат російському флоту та назвав це "великою перемогою для українців".

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Росія пасе задніх

З погляду кількості кораблів, Росія входить в десятку найбільших флотилій світу. В росіян є стратегічні флоти, зокрема, Балтійський, Північний, Тихоокеанський, та величезна кількість кораблів різного типу. Чорноморський флот – це маленька частина.

Однак з погляду ефективності керування флотом, управлінських рішень, реагування на сучасні виклики, країна-агресор пасе задніх. Така проблема стосується не тільки флоту, а всієї російської армії та міністерства оборони, що, звісно, на руку Україні.

Щодо кількості військового ресурсу, Росія – це надвелика країна. Якби Росія була побудована інакше, політики ухвалювали інші управлінські рішення, були більш талановиті командири різного рівня, то, звісно, що Україні було б значно важче й шансів перемогти було б набагато менше,

– мовив Подоляк.

Водночас нині Україна демонструє сучасний підхід до ведення бойових дій, навіть використовуючи дефіцити тих чи інших інструментів, Збройні Сили демонструють фантастичні результати.

До початку повномасштабного вторгнення Росія активно говорила про те, що українського флоту не існує, і тому росіяни можуть використати наші територіальні води для того, щоб захопити Південь. Сьогодні росіяни тікають з Кримського півострова й вже не перебувають на тамтешніх базах,

– зазначив радник голови ОПУ.

Партнери захоплюються успіхами українські військових, але було б добре, аби партнери не просто висловлювали захоплення від успішних операцій України, а щоб вони усвідомили три речі:

Росія не є надто потужною з погляду технологічності тих чи інших військових рішень;

будь-яка зброя натівського стандарту краща. Навіть якщо вона дефіцитна, але вона набагато краще виконує завдання, ніж будь-яка російська зброя;

менше захоплення, а більше антибюрократії та швидкості передачі інструментів, які дозволяють суттєво зменшити кількісну перевагу ворога.

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