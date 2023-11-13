Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, чтобы россияне не делали, украинские операторы надводных дронов каждый раз обходят защиту врага.
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"Каждый раз россияне думают, куда спрятать корабли, но им это не удается. В результате получается так, что Черноморский флот только сокращается", – сказал Тизенгаузен.
Почему россияне не могут защитить свои корабли: смотрите видео
Это войдет в историю
Единственный шанс для России сохранить свои уцелевшие корабли – это перебросить их как можно дальше от аннексированного Крыма. Однако такой поступок будет выглядеть как проигрышное отступление ЧФ от украинских атак.
То, как Украина уничтожала хваленый Черноморский флот обязательно войдет в книги военной истории,
– отметил политтехнолог.
Несмотря на опасность для своего флота, россияне продолжают перебрасывать корабли из бухты в бухту в Крыму, добавляя работы нашим операторам. Кроме того, каждый раз после атаки россияне пытаются сделать "возмездия". В зависимости от того, какой удар наносит Украина, так отвечают россияне.
"Например, если надводные дроны поражают цель, то оккупанты бьют по Одессе и потом пишут, что якобы уничтожили центр производства беспилотников. Проходит немного времени БПЛА снова приплывают и создают проблемы россиянам. Если удар совершен с воздуха ракетой Storm Shadow или SCALP, то захватчики в ответ бьют по аэродрому и говорят, будто уничтожили объект", – добавил Тизенгаузен.
Последние потери Черноморского флота
- Украина 4 ноября нанесла удар ракетами SCALP по судостроительному заводу "Залов" в Керчи. В результате удара получил существенных повреждений корабль "Аскольд" проекта "Каракурт". Он даже еще не был введен в эксплуатацию.
- Спецподразделение ГУР 10 ноября отправили на дно Черного моря два вражеских скоростных десантных катера класса "Серно". По данным разведки на пораженных судах бронированная техника и экипаж.
- На днях украинский флот морских дронов отметил свою первую годовщину. В Минцифры рассказали, что в течение 12 месяцев надводные беспилотники поразили 7 кораблей разных типов.