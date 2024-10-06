Эти и другие события на фронте проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Взрывы возле Москвы

Прошлой ночью тревожно было в самой Московской области. Появились сообщения, что пять беспилотников долетели очень близко к российской столице.

Предположительно, целью дронов было военное училище в Кузьминках. К тому же там расположен топливный заправщик, который мог загореться, кадры горения появились в сети.

В училище готовили командный состав для механизированных войск и сухопутных войск вооруженных сил россиян. Официально враг атаку не комментировал.

Это полноценный военный объект. Вероятно, отработали украинские спецслужбы,

– добавил военный эксперт.

Дружественный огонь по-русски

За прошедшие сутки появились кадры с интересным сбитием над украинским небом. Самолет отработал по российскому новейшему беспилотнику С-70 "Охотник". Он примечателен тем, что имеет по сравнению с другими дронами огромные габариты.

Свитан предположил, что враг решил применить свое новейшее оружие ко дню рождения Владимира Путина, но ничего не получилось.

"Охотник" может управляться с земли или с самолета Су-57.

Тяжелая машина, более 10 тонн веса, может брать на борт около 2 тонн боеприпасов, соотносимо 4 авиационным бомбам типа КАБ. Но его очень хорошо видно на локаторе издалека, не маневрирует, следовательно его относительно легко сбить,

– объяснил полковник ВСУ в запасе.

Подобно, как с ракетой "Сармат", россияне так спешили поздравить Путина, используя новейшее оружие, что в очередной раз опозорились.

"С кадров видно, что его сбивает ракета с российского Су-57. Может быть 2 причины: "вундер вафля" потеряла связь с управлением или отработал наш РЭБ", – резюмировал Свитан.

Важно! Официальных сообщений, кто обезвредил дрон, от украинской стороны пока не поступало.

Бои на Харьковщине

Враг пытается продвигаться на Харьковщине. За последнее время им удалось подойти к реке Оскол с юга от Купянска. Свитан предположил, что в ближайшее время враг будет пытаться дойти до переправ в районе Боровой и Сеньково.

У Сеньково к переправе россиянам осталось 3 - 4 километра. В общем враг целится на Купянск-Узловой, чтобы обойти его с севера и юга и вытеснить оттуда украинский гарнизон.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте

Этот железнодорожный узел важен для россиян, через него в 2022 году они организовали логистику на Луганское направление.

Если будет достаточное количество боеприпасов, эту колонну врага можно будет отсечь от основных сил. Как раз на этом направлении очень много подобных движений останавливали именно огневой завесой,

– отметил военный эксперт.