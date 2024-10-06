Ці та інші події на фронті проаналізував у щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Вибухи біля Москви

Минулої ночі тривожно було в самій Московській області. З’явилися повідомлення, що п'ять безпілотникiв долетіли дуже близько до російської столиці.

Імовірно, ціллю дронів було військове училище в Кузьмінках. До того ж там розташований паливний заправник, який міг спалахнути, кадри горіння з’явилися в мережі.

В училищі готували командний склад для механізованих військ та сухопутних військ збройних сил росіян. Офіційно ворог атаку не коментував.

Це повноцінний воєнний об’єкт. Ймовірно, відпрацювали українські спецслужби,

– додав військовий експерт.

Дружній вогонь по-російськи

Минулої доби з’явилися кадри з цікавим збиттям над українським небом. Літак відпрацював по російському найновішому безпілотнику С-70 "Охотнік". Він примітний тим, що має порівняно з іншими дронами величезні габарити.

Світан припустив, що ворог вирішив застосувати свою новітню зброю до дня народження Владіміра Путіна, але нічого не вийшло.

"Охотнік" може керуватися із землі або з літака Су-57.

Важка машина, понад 10 тонн ваги, може брати на борт близько 2 тонн боєприпасів, співвідносно 4 авіаційним бомбам типу КАБ. Але його дуже добре видно на локатору здалеку, не маневрує, отже його відносно легко збити,

– пояснив полковник ЗСУ в запасі.

Подібно, як з ракетою "Сармат", росіяни так поспішали привітати Путіна, використовуючи новітню зброю, що вчергове осоромились.

"З кадрів видно, що його збиває ракета із російського Су-57. Може бути 2 причини: "вундер вафля" втратила зв’язок із керуванням або відпрацював наш РЕБ", – резюмував Світан.

Важливо! Офіційних повідомлень, хто саме знешкодив дрон, від українського боку поки не надходило.

Бої на Харківщині

Ворог намагається просуватися на Харківщині. За останній час їм вдалося підійти до річки Оскіл з півдня від Куп’янська. Світан припустив, що найближчим часом ворог намагатиметься дійти до переправ в районі Борової та Сенькового.

Біля Сенькового до переправи росіянам лишилося 3 — 4 кілометри. Загалом ворог цілить на Куп’янськ-Вузловий, аби обійти його з півночі та півдня і витиснути звідти український гарнізон.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Цей залізничний вузол важливий для росіян, через нього в 2022 році вони організували логістику на Луганський напрямок.

Якщо буде достатня кількість боєприпасів, цю колону ворога можна буде відсікти від основних сил. Якраз на цьому напрямку дуже багато подібних рухів зупиняли саме вогневою завісою,

– зауважив військовий експерт.