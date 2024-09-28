В Інституті стратегічних досліджень розповіли, що могло вибухнути під час чергової спроби росіян провести випробувальний пуск "Сармата".

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Що відомо про ймовірні причини вибуху ракети "Сармат"

Точна причина несправності невідома, та кратер шириною приблизно 60 метрів вказує на те, що ракета, ймовірно, вибухнула в шахті,

– кажуть фахівці.

Також вони припустили, що:

"холодний пуск" ракети "Сармат" пройшов успішно, проте двигуни на першому стартовому ступені не спрацював, тому ракета просто впала, а масштабність результатів вибуху можемо наочно побачити на знімках;

якщо випробування було скасовано, легкозаймисте рідке паливо могло спалахнути під час процесу зливу.

Фахівці додали, що з однієї сторони, програма російської ракети "Сармат" зазнала явного фіаско, і тут найбільш раціональним рішенням зі сторони Росії було б просто зупинити процес.

Проте припускають, що Росія могла ухвалити рішення намагатись все-таки "довести до пуття" цю ракету, зважаючи на міркування престижу, зокрема – у пропагандистській площині.

Загалом, невдачі з програмою "Сармат" не вплинуть на базову здатність Росії виконувати свою місію "стримування",

– підсумували аналітики.

Вони додали, що невдачі можуть принести певний дисбаланс у структурі російської "ядерної тріади".