Военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что самолет Су-25 и вертолет Ка-52 имеют похожий функционал. Эта авиация действует в приближенной зоне к боевым действиям, что дает возможность ВСУ ее сбивать.

Смотрите также Будет ли представлять для Украины угрозу авиабаза на Белгородщине

Новый инструмент уничтожения

По словам Коваленко, россияне уже достаточно давно чувствуют себя безопасно, поэтому и применяют свою авиацию близко к линии боевого соприкосновения. Хотя Ка-52 – это ударный вертолет, а Су-25 – это штурмовая армейская авиация, их функционал достаточно похож – поддержка сухопутных операций в ближней тактической зоне. Однако при этом у Су-25 значительно больший потенциал огневого поражения благодаря пилонам, которые несут вооружение.

Функционал и дистанция отработки средствами поражения – одинакова. Что Су-25, что Ка-52 уничтожаются в ближней зоне,

– заметил военно-политический обозреватель

Именно благодаря этому, по словам Коваленко, появился инструмент, который позволяет сначала мая уничтожать российскую авиацию, которая работает именно в ближней зоне поражения.

Об этой компоненте не говорят. Однако, если мы говорим о Ка-52, то последний раз его уничтожали в зоне боевых действий еще в феврале 2024 года. Это именно тот период, когда нам не хватало соответствующего инструментария,

– отметил военно-политический обозреватель.

Последнее сбитие российской авиации, по мнению Коваленко, могут быть началом изменения дисбаланса, который появился в вопросах огневой поддержки с воздуха российских наступательных операций на суше.

Что известно о Су-25 и Ка-52: кратко