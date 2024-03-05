Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, мог ли уничтоженный корабль "Сергей Котов" быть носителем зенитно-ракетного комплекса "Тор". По его словам, многие обозреватели ошибочно считают, что судно могло быть носителем.
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Установление осталось планами
По словам Плетенчука, "Сергей Котов" был разработан как модульный корабль, поэтому теоретически на нем должны были быть заменяемые блоки, которые бы должны были позволять менять тип вооружения, однако на практике это так и не реализовали.
В то же время несмотря на то, что судно якобы было stells-технологическим, для наших дронов это не стало препятствием.
Что касается замены систем противовоздушной обороны, на самом деле это не столь существенно,
– объяснил представитель ВМС.
Он также отметил, что не считает, что установление системы "Тор" существенно повлияло бы на ситуацию.
В каком состоянии российский корабль "Сергей Котов"
- Удар 5 марта стал третьим ударом наших военных по кораблю. Две предыдущие атаки были в июле и сентябре 2023 года и россияне смогли отремонтировать судно. Начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в каком состоянии российский корабль после атаки.
- Она отметила, что по предварительным оценкам судно не подлежит ремонту. Она рассказала, что корабль достаточно новый. Ведь его включили в состав Черноморского флота России только 30 июля 2022 года, то есть уже во время полномасштабного вторжения. То есть тогда Кремль продолжал пополнять свои ресурсы.
- Представитель ГУР Андрей Юсов также отметил, что этот корабль также участвовал в нападении на остров Змеиный вместе с крейсером "Москва".