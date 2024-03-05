Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у етері телемарафону розповів, чи міг знищений корабель "Сергій Котов" бути носієм зенітно-ракетного комплексу "Тор". За його словами, багато оглядачів помилково вважають, що судно могло бути носієм.
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Встановлення лишилось планами
За словами Плетенчука, "Сергій Котов" був розроблений як модульний корабель, тому теоретично на ньому мали бути замінні блоки, які би мали дозволяти змінювати тип озброєння, однак на практиці це так і не реалізували.
Водночас попри те, що судно нібито було stells-технологічним, для наших дронів це не стало перешкодою.
Що стосується заміни систем протиповітряної оборони, насправді це не настільки суттєво,
– пояснив речник ВМС.
Він також зазначив, що не вважає, що встановлення системи "Тор" суттєво вплинуло б на ситуацію.
У якому стані російський корабель "Сергій Котов"
- Удар 5 березня став третім ударом наших військових по кораблю. Дві попередні атаки були у липні та вересні 2023 року й росіяни змогли відремонтувати судно. Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк розповіла у якому стані російський корабель після атаки.
- Вона наголосила, що за попередніми оцінками судно не підлягає ремонту. Вона розповіла, що корабель достатньо новий. Адже його включили до складу Чорноморського флоту Росії тільки 30 липня 2022 року, тобто вже під час повномасштабного вторгнення. Тобто тоді Кремль продовжував поповнювати свої ресурси.
- Представник ГУР Андрій Юсов також зазначив, що цей корабель також брав участь у нападі на острів Зміїний разом із крейсером "Москва".