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24 Канал Новости Украины Не смогли на то время, – Буданов об уничтожении Крымского моста в 2024 году
15 мая, 19:08
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Не смогли на то время, – Буданов об уничтожении Крымского моста в 2024 году

Анастасия Безейко
Основні тези
  • По словам Кирилла Буданова, вероятность уничтожения Крымского моста до конца 2024 года существовала.
  • Руководитель ГУР также ответил, что не знает, есть ли возможности для подобных действий в 2025 году.

Кирилл Буданов прокомментировал вероятность уничтожения Крымского моста в 2024 году. Он ответил, есть ли подобные шансы в этом году.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины. В среду, 14 мая, в Киеве презентовали новейшие модели морских беспилотников.

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Что заявил Буданов

Ранее в Украине говорили о вероятном "падении" Крымского моста до конца 2024 года. В конце концов ситуацию прокомментировал Буданов.

Вероятность тогда была. Не смогли в то время, так бывает,
– отметил он.

Руководитель ГУР также ответил на вопрос, есть ли подобные возможности в ближайшее время в 2025 году. "Не знаю", – лаконично ответил он.

Напомним, в конце апреля украинские дроны атаковали радиолокационную станцию С-400 на временно оккупированном полуострове. Военный эксперт Роман Свитан считает, что это часть подготовки к основному удару по Керченскому мосту.