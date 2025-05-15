Не смогли на то время, – Буданов об уничтожении Крымского моста в 2024 году
- По словам Кирилла Буданова, вероятность уничтожения Крымского моста до конца 2024 года существовала.
- Руководитель ГУР также ответил, что не знает, есть ли возможности для подобных действий в 2025 году.
Кирилл Буданов прокомментировал вероятность уничтожения Крымского моста в 2024 году. Он ответил, есть ли подобные шансы в этом году.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины. В среду, 14 мая, в Киеве презентовали новейшие модели морских беспилотников.
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Что заявил Буданов
Ранее в Украине говорили о вероятном "падении" Крымского моста до конца 2024 года. В конце концов ситуацию прокомментировал Буданов.
Вероятность тогда была. Не смогли в то время, так бывает,
– отметил он.
Руководитель ГУР также ответил на вопрос, есть ли подобные возможности в ближайшее время в 2025 году. "Не знаю", – лаконично ответил он.
Напомним, в конце апреля украинские дроны атаковали радиолокационную станцию С-400 на временно оккупированном полуострове. Военный эксперт Роман Свитан считает, что это часть подготовки к основному удару по Керченскому мосту.