Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву керівника Головного управління розвідки Міноборони України. У середу, 14 травня, у Києві презентували новітні моделі морських безпілотників.
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Що заявив Буданов
Раніше в Україні говорили про ймовірне "падіння" Кримського мосту до кінця 2024 року. Зрештою ситуацію прокоментував Буданов.
Імовірність тоді була. Не змогли на той час, так буває,
– зазначив він.
Керівник ГУР також відповів на запитання, чи є подібні можливості найближчим часом у 2025 році. "Не знаю", – лаконічно відповів він.
Нагадаємо, наприкінці квітня українські дрони атакували радіолокаційну станцію С-400 на тимчасово окупованому півострові. Військовий експерт Роман Світан вважає, що це частина підготовки до основного удару по Керченському мосту.