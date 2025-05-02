Щоправда, перед цим необхідно знищити всю протиповітряну оборону на півострові. Більше 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Скільки військових об'єктів є на території Криму

Як повідомив військовий експерт Роман Світан, після таких ударів локатори РЛС вже не зможуть працювати. За його словами, Україна почала "заплющувати очі" російській ППО.

Ймовірно, це підготовка до основного удару по східній частині Криму,

– припустив він.

Щоб вийти до Керчі й Керченського мосту, насамперед необхідно знищити російську протиповітряну оборону, тобто зенітно-ракетні комплекси, та локатори до радіолокаційних станцій.

Саме в районі міста Саки й відбувся удар по РЛС С-400. Подібні об'єкти також розміщені поблизу Сімферополя, Севастополя та на аеродромі "Кача".

Зазначимо! Вночі 2 травня відбулася атака на аеродром "Кача" та пожежа в селі Углове. Місцеві прокоментували атаку словами "Ох****, доброє утро в Каче!".

Найближчим часом варто очікувати ще серйозніших атак на військові об'єкти в Криму. На думку Світана, півострів – це доволі легка ціль для України, і росіяни це усвідомлюють.

З географічного погляду півострів є "оперативним котлом": він з'єднаний із материковою частиною України перешийком, а з Росією – Кримським мостом. Знищити міст – не таке вже й складне завдання, якщо є відповідні засоби.

Отже, йде серйозна підготовка до масованих ударів по військових об'єктах у Криму, яких там нараховується близько 150 стаціонарних. Якщо на кожен з них запустити по десятку ракет – можна назавжди позбавити Росію військової міці на півострові. Після цього операцію зможуть продовжити Сухопутні війська України.