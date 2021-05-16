В День памяти жертв политических репрессий 16 мая Александр Ткаченко заявил, что уничтожение украинцев как нации не прекратилось. Именно поэтому необходимо делать выводы, глядя в прошлое.

Министр культуры и информационной политики Ткаченко обратил внимание, что "расследования Быковнянских могил и других мест захоронения жертв сталинских репрессий доказывают – каждое преступление получит свою оценку и свой приговор".

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Мы – украинцы – должны делать выводы, глядя в историю. Уничтожение нас как нации не прекратилось,

– подчеркнул политик.

Ткаченко рассказал, что "десятки лет мы пытаемся восстановить имена тех, кто был похоронен в Быковнянских могилах – местах захоронения расстрелянных сталинской властью людей".

По словам Ткаченко, "на сегодня это почти 20 тысяч, расстрелянных в киевских и не только тюрьмах". В то же время политик рассуждает, что "на самом деле, замученных советской властью и похороненных в Быковнянском лесу – может быть в разы больше".

Ткаченко напомнил: "советские комиссии в течение 40 лет, расследуя массовые захоронения под Киевом, обвиняли в расстрелах нацистов, скрывая, что делали этот ужас – коммунисты".

"Их партия до сих пор существует. К счастью, не в Украине. Но то, что делают потомки НКВДшников по всему миру – ужасает. И особенно – цинизм в комментариях относительно собственных преступлений. Которые до сих пор продолжаются в Крыму, на оккупированном Донбассе и в самой России", – заявил министр культуры.

Политик рассказал, что в День памяти жертв политических репрессий он пришел почтить память в колонне вместе с бывшими политзаключенными.

Обратите внимание! День памяти жертв политических репрессий в Украине приходится на третье воскресенье мая.