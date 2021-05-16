У День пам'яті жертв політичних репресій 16 травня Олександр Ткаченко заявив, що знищення українців як нації не припинилося. Саме тому необхідно робити висновки, дивлячись у минуле.

Міністр культури та інформаційної політики Ткаченко звернув увагу, що "розслідування Биківнянських могил та інших місць поховання жертв сталінських репресій доводять – кожен злочин отримає свою оцінку і свій вирок".

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Ми – українці – маємо робити висновки, дивлячись в історію. Знищення нас як нації не припинилося, – наголосив політик.

Ткаченко розповів, що "десятки років ми намагаємося відновити імена тих, хто був похований у Биківнянських могилах – місцях поховання розстріляних сталінською владою людей".

За словами Ткаченка, "на сьогодні це майже 20 тисяч, розстріляних у київських і не лише в'язницях". Водночас політик розмірковує, що "насправді, закатованих радянською владою і похованих у Биківнянському лісі – може бути у рази більше".

Ткаченко нагадав: "з радянські комісії упродовж 40 років, розслідуючи масові поховання під Києвом, звинувачували у розстрілах нацистів, приховуючи, що робили цей жах – комуністи".

"Їхня партія досі існує. На щастя, не в Україні. Але те, що роблять нащадки нквсівців по усьому світу – жахає. І особливо – цинізм в коментарях щодо власних злочинів. Які досі продовжуються в Криму, на окупованому Донбасі та в самій Росії", – заявив міністр культури.

Політик розповів, що День пам'яті жертв політичних репресій він прийшов вшанувати пам'ять в колоні разом з колишніми політв'язнями.

Зауважте! День пам'яті жертв політичних репресій в Україні припадає на третю неділю травня.