Об этом 24 Каналу рассказал капитан 1 ранга запаса ВМС Украины, стратегический эксперт Sonata Андрей Рыженко, отметив, что перед высадкой роты морской пехоты этот корабль атакует и зачищает побережье. Он добавил, что у судна есть боезапас в 400 ракет 122-го калибра. Отметим, что по БДК "Новочеркасск" ударили ночью 26 декабря.
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Рыженко предполагает, что ракета могла попасть в носовую часть корабля.
Об этом свидетельствуют обломки, которые мы видим на спутниковом снимке. Такое впечатление, что носовую часть корабля отбросило от причала. Конечно, сдетонировали все боезапасы. Боезапас очень серьезный,
– сказал капитан 1 ранга запаса ВМС Украины.
Говорят о том, что "Новочеркасск" мог перевозить "Шахеды". Если говорить о логистике, то из Феодосии их достаточно удобно доставлять.
Эффективная тактика ударов
Не менее полугода Украина очень эффективно использует сочетание боевого потенциала морских и воздушных дронов, а также крылатых ракет для ударов по военным целям во временно оккупированном Крыму.
"Эта тактика очень эффективна. Эффект того, что это оружие технологично, позволяет нам выполнять задачи", – подчеркнул стратегический эксперт Sonata.
Благодаря, в частности, гражданским спутниковым системам разведки и наблюдения, доступным даже в сети, можно очень четко отслеживать ситуацию. Если корабль среднего и малого размера находится на одном месте, он становится потенциальной серьезной целью.
Поговаривают, что БДК "Новочеркасск" простоял в Феодосии примерно неделю. Капитан 1 ранга запаса ВМС Украины предполагает, что украинские военные ударили по кораблю ракетами Storm Shadow или SCALP.
"Они стреляют не столько по кораблю, сколько по точке на земной поверхности", – сказал Рыженко.
Российских кораблей в море стало меньше
Феодосия, вероятно, была наиболее неподготовленной для защиты портов по сравнению с временно оккупированным Севастополем или Керчью. По словам капитана 1 ранга запаса ВМС Украины, в настоящее время две трети судов Черноморского флота России находятся в Севастополе. Преимущественно, это корабли советской постройки. Там очень усиленная система защиты.
Стоит отметить, что в Черном море значительно сократилось количество российских судов, которые одновременно находятся и выходят из Севастополя. Если раньше это было 8 – 10 в сутки, то сейчас фактически только те, которые на дежурстве неподалеку. Основную часть новых кораблей – носителей крылатых ракет "Калибр" – захватчики отвели в Новороссийск, что в России.
ВСУ ударили по БДК "Новочеркасск": главное
- Российский большой десантный корабль, вероятнее всего, перевозил груз для российской армии, находящейся во временно оккупированном Крыму. Над этой операцией работали украинские спецслужбы и Силы обороны. Судно на завершающем этапе уничтожили Воздушные силы ВСУ.
- В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили, что на борту пораженного корабля находились "Шахеды".
- Как сообщили росСМИ, после мощного ракетного удара по БДК "пропали без вести" 33 российских моряка. Еще 23 получили ранения, а один человек – погиб. Российские телеграм-каналы сообщали, что в момент удара на корабле находились 77 членов экипажа.
- В ВМС ВСУ заявили, что оккупанты обычно не оставляют такие корабли без экипажа. Он составляет около 80 человек. Кроме того, там могли быть еще и посторонние.