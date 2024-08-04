Уничтожение подводной лодки и третья волна выхода россиян из Крыма: военная сводка от Свитана

Силам Обороны Украины удалось уничтожить российскую подводную лодку. Кроме того, все указывает на то, что оккупанты начали третью волну выхода из Крыма.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что наконец удалось добить подводную лодку "Ростов-на-Дону".

К теме Под прицелом Крымский мост и сама Россия: куда достают ракеты Storm Shadow

Подводная лодка

Свитан отметил, что у россиян не складывается с водой. "Курск" затонул, "Москва" затонула, теперь затонул и "Ростов-на-Дону". По этой подводной лодке уже был нанесен удар ранее. Тогда попали в торпедную, россияне попытались восстановить его и начать снова использовать в Крыму.

Это одна из 4 подводных лодок, которые могли нести ракеты "Калибр". Наши ракетчики не допустили ее выхода из Крыма. Затопили ее полностью. Вместе с "Курском", "Москвой" пошел на дно и "Ростов-на-Дону". Скоро и эти города пойдут по тому же курсу российского корабля,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Выход россиян из Крыма

По словам летчика-инструктора, россияне начали третью волну выхода из Крыма. Первой была перебазировка Черноморского флота. Второй – ликвидация со стороны ВСУ российских ЗРК и в целом систем ПВО врага. Третья волна – это выход авиации.

"Она уже началась. Они уже не используют 2 аэродрома из 5 базовых в Крыму. Осталось еще из 3 уйти. Четвертая волна выхода – это выход российской армии. За ней побежит пятая волна – россияне с российскими паспортами", – отметил военный эксперт.