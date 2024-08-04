Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що нарешті вдалось добити підводний човен "Ростов-на-Дону".

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Підводний човен

Світан зазначив, що в росіян не складається з водою. "Курськ" затонув, "Москва" затонула, тепер затонув і "Ростов-на-Дону". По цьому підводному човну вже завдався удар раніше. Тоді влучили в торпедну, росіяни спробували відновити його та почати знову використовувати в Криму.

Це один із 4 підводних човнів, які могли нести ракети "Калібр". Наші ракетники не допустили його виходу з Криму. Затопили його повністю. Разом з "Курськом", "Москвою" пішов на дно й "Ростов-на-Дону". Скоро й ці міста підуть за тим же курсом російського корабля,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Вихід росіян із Криму

За словами льотчика-інструктора, росіяни почали третю хвилю виходу з Криму. Першою було перебазування Чорноморського флоту. Другою – ліквідація з боку ЗСУ російських ЗРК і загалом систем ППО ворога. Третя хвиля – це вихід авіації.

"Вона вже почалась. Вони вже не використовують 2 аеродроми з 5 базових у Криму. Залишилось ще 3 піти. Четверта хвиля виходу – це вихід російської армії. За нею побіжить п'ята хвиля – росіяни з російськими паспортами", – наголосив військовий експерт.