Об этом 24 Каналу рассказал политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, ограничение закупочной цены на нефть пока не сильно влияет на Россию, но в нужный момент ЕС может пересмотреть верхний предел цен.

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Стратегия медленного удушения

Ограничение максимальной цены на закупку российской нефти наверняка наиболее ожидаемая санкция, которая в перспективе может причинить большую боль российской экономике. Игорь Эйдман отметил, что сейчас это ограничение не влияет на Россию, ведь она продает нефть пока по более низким ценам.

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Политолог считает, что, введя максимальную цену на закупку нефти, ЕС приучает других импортеров, что такое ограничение вообще существует. В нужный момент ЕС может пересмотреть эту цену и постепенно подавлять российскую экономику.

К сожалению, те наши иллюзии, которые были 24 февраля, что сейчас моментально введут мега-санкции, а российская экономика сразу же задохнется и падет путинский режим – были просто нереальны. Все это так быстро не делается,

– сказал Эйдман.

Для того чтобы запустить процесс подавления российской экономики потребовалось время и подготовка. Производители российских энергоносителей были заменены производителями из других стран.

Санкции начали действовать

Все это начинает давать постепенный результат только сейчас. По словам социолога, постепенно удушение происходит не только с российской экономикой, но и по поставкам оружия Украине.

Продолжается такое медленное удушение, чтобы, не дай Бог, клиент не перевозбудился и не наломал дров и не набрасывался вокруг ядерными бомбами,

– сказал Эйдман.

Таким образом, партнеры Украины постепенно расширяют возможности военной помощи и повышают планку.

"Постепенно повышают планку. Привыкли уже, что поставляем противотанковое оружие? Хорошо, значит, уже будем поставлять и артиллерийское. Кремль уже и это съел, ну тогда мы отправим и танки. И это съел не захлебнулся. Тогда будем поставлять самолеты" , – сказал Игорь Эйдман.

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