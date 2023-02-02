Про це 24 Каналу розповів політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, обмеження закупівельної ціни на нафту поки що не сильно впливає на Росію, але в потрібний момент ЄС може переглянути верхню межу цін.
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Стратегія повільного удушення
Обмеження максимальної ціни на закупівлю російської нафти напевно найбільш очікувана санкція, яка в перспективі може завдати великого болю російській економіці. Ігор Ейдман зазначив, що зараз це обмеження не впливає на Росію, адже вона продає нафту поки що аза нижчими цінами.
Політолог з Німеччини розповідає, як придушують режим Владіміра Путіна: дивіться відео
Політолог вважає, що ввівши максимальну ціну на закупівлю нафти, ЄС привчає інших імпортерів, що таке обмеження взагалі існує. В потрібний момент ЄС може переглянути цю ціну та поступово придушувати російську економіку.
На жаль, ті наші ілюзії, які були 24 лютого, що от зараз моментально введуть мега-санкції, а російська економіка одразу ж задихнеться й паде путінський режим – були просто нереальні. Усе це так швидко не робиться,
– сказав Ейдман.
Для того, щоб запустити процес придушення російської економіки знадобився час та підготовка. Виробники російських енергоносіїв були замінені на виробників з інших країн.
Санкції почали діяти
Все це починає давати поступовий результат тільки зараз. За словами соціолога, поступово удушення відбувається не тільки з російською економікою, а й постачанням зброї Україні.
Триває таке повільне удушення, щоб, не дай Боже, клієнт не перезбудився й не наламав дров і не нажбурлявся навколо ядерними бомбами,
– сказав Ейдман.
Таким чином партнери України поступово розширюють можливості військової допомоги та підвищують планку.
"Поступово підвищують планку. Звикли вже, що постачаємо протитанкову зброю? Добре, значить вже будемо постачати й артилерійську. Кремль вже й це з'їв, ну тоді ми відправимо й танки. І це з'їв не захлинувся. Тоді будемо постачати літаки", – сказав Ігор Ейдман.
У Путіна стає все більше проблем
- Поспішаючи здобути хоча б якісь результати до річниці вторгнення в Україну, російський диктатор планує здійснити новий великий наступ. На швидку руку мобілізовані росіяни стануть головною "зброєю" Путіна.
- Російському нацисту продовжують маритись аналогії із Другою світовою війною, яка застрягла у нього в голові. Тепер Путін не може заспокоїтись через німецькі танки, на яких українці будуть вибивати росіян з окупованих територій, та погрожує усім, хто розраховує перемогти Росію на полі бою.
- Путін та росіяни, які його підтримують, власними руками риють могилу своїй країні. Видання Bloomberg опублікувало інформацію, що енергетичні зв'язки, які будувала Росія 50 років, Путін поховав за 50 тижнів.