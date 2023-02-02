Про це 24 Каналу розповів політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, обмеження закупівельної ціни на нафту поки що не сильно впливає на Росію, але в потрібний момент ЄС може переглянути верхню межу цін.

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Стратегія повільного удушення

Обмеження максимальної ціни на закупівлю російської нафти напевно найбільш очікувана санкція, яка в перспективі може завдати великого болю російській економіці. Ігор Ейдман зазначив, що зараз це обмеження не впливає на Росію, адже вона продає нафту поки що аза нижчими цінами.

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Політолог вважає, що ввівши максимальну ціну на закупівлю нафти, ЄС привчає інших імпортерів, що таке обмеження взагалі існує. В потрібний момент ЄС може переглянути цю ціну та поступово придушувати російську економіку.

На жаль, ті наші ілюзії, які були 24 лютого, що от зараз моментально введуть мега-санкції, а російська економіка одразу ж задихнеться й паде путінський режим – були просто нереальні. Усе це так швидко не робиться,

– сказав Ейдман.

Для того, щоб запустити процес придушення російської економіки знадобився час та підготовка. Виробники російських енергоносіїв були замінені на виробників з інших країн.

Санкції почали діяти

Все це починає давати поступовий результат тільки зараз. За словами соціолога, поступово удушення відбувається не тільки з російською економікою, а й постачанням зброї Україні.

Триває таке повільне удушення, щоб, не дай Боже, клієнт не перезбудився й не наламав дров і не нажбурлявся навколо ядерними бомбами,

– сказав Ейдман.

Таким чином партнери України поступово розширюють можливості військової допомоги та підвищують планку.

"Поступово підвищують планку. Звикли вже, що постачаємо протитанкову зброю? Добре, значить вже будемо постачати й артилерійську. Кремль вже й це з'їв, ну тоді ми відправимо й танки. І це з'їв не захлинувся. Тоді будемо постачати літаки", – сказав Ігор Ейдман.

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