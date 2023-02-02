Про це 24 Каналу розповів громадський та політичний діяч із США Юрій Рашкін. Він підкреслив, що росіяни до останнього будуть терпіти і намагатися перечекати, склавши руки.

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З'явилася інформація, що, можливо, у двадцятих числах лютого Владимир Путін виступить перед Федеральними зборами.

Зараз він фактично вирішив поховати країну,

– переконаний Рашкін.

Нещодавно видання Bloomberg опублікувало інформацію, що енергетичні ринки, які Росія вибудовували близько 50 років, Путін зруйнував за 50 тижнів.

"Досягнення" Путіна

Рашкін припустив, що Путін має певні результати, про які може поговорити, якщо захоче: відгородив країну від світу, зробив її ще більшим ізгоєм, довів ситуацію до того, що Захід замість того, аби купувати російські енергоресурси постачає до України танки.

За словами експерта, це ті досягнення, якими може похизуватися Путін, але не ясно, чи зрозуміє його аудиторія. Адже навіть такі як Ігор Гіркін вважають, що очільник Кремля провалив своє завдання.

Але він вийде, надме щоки і щось розкаже,

– додав мовець.

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Росія може лише реагувати

Рашкін припустив, що виступ Путіна може бути присвячений частковій мобілізації, після якої будуть хапати всіх без винятку. Однак всі погрози російського диктатора розбиваються об західну зброю, яку отримує Україна.

Він говорити може все що завгодно, йому ніхто не скаже "ні". Всі говоритимуть йому, який він прекрасний,

– зауважив мовець.

Рашкін додав, що ініціатива зараз не у Путіна, ініціатива належить Заходу. Російський диктатор може лише якось реагувати, "розповідати байки, показувати мультфільми".

Реакція російських пропагандистів фактично показує справжню реакцію Кремля, переконаний громадський діяч.

"Історична війна"

Рашкін зауважив, що Путін під час свого виступу може поняття "СВО" замінити на поняття "війна".

Що більше людей гине, тим більше це стає історичною війною з точки зору Путіна, возвеличує його жертвоприношення. Це якась сатанічна влада, не зрозуміло навіть, чи суть цього режиму достатньо описує поняття фашизму,

– додав мовець.

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