Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение 32 отдельной механизированной бригады.

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Как защитники ликвидировали вражескую ДРГ на Севере

Бойцы 32 ОМБр рассказали, что на севере вражеская диверсионная группа прокрадывалась по лесополосе в тыл украинских позиций. Но на ее пути оказались наши пехотинцы.

Наши ребята почти вплотную столкнувшись с оккупантами, проявили профессиональную выдержку и в итоге вышли победителями в этом стрелковом поединке,

– отметили военные.

Кроме того, защитники опубликовали кадры с работой по вражеским диверсантам. На них можно увидеть бой, в которых вступили наши защитники против вражеской ДРГ.

Как бойцам 32 ОМБр удалось ликвидировать вражескую ДРГ на Севере / Видео ОК "Север"

К слову, российские ДРГ также активно пытаются пролазить и на Херсонском направлении. Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что наши защитники активно противодействуют этим намерениям врага и уничтожают диверсантов, не давая им закрепиться на правобережье области.