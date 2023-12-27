Такой тезис в разговоре с 24 Каналом озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он объяснил к каким двум ответам может прибегнуть враг.

Смотрите также Еще минус один российский самолет: Олещук рассказал об ущербе Су-34

Может ли ответить Россия

Уничтожение российских кораблей, в частности БДК, может снизить количество ударов россиян из соответствующей техники непосредственно по морским областям Украины, отметил Яковенко. Также это понижение препятствий для торгового судоходства. Это большая работа Украины. Россия может ответить двумя асимметричными ответами.

"Первое – удары по мирным городам, попытка убийства мирного населения. Второе – символические объявления в розыск. Предъявляется то, что ВСУ делают свою работу. Это иллюстрация того, как идет эта война. Россия бьет по мирным городам. Украина отвечает по военных целях, в частности БДК", – сказал Яковенко.

Отметим, накануне российские оккупанты "объявили в федеральный розыск" командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Ему приписали статью о совершении "террористического акта". Он отреагировал на такую "судебную систему" страны-оккупанта. До этого Олещук рассказал о мощной работе украинских Сил обороны, в результате которой удалось сбить Су-34.

Какие БДК уничтожили ВСУ: основные новости