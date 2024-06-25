Об этом 24 Каналу рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, отметив, что россияне обычно используют или для попыток перебросить живую силу на острова. Об этом он не подтвердил, что это происходило на этот раз.

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В то же время с помощью этих лодок россияне осуществляют перемещение между позициями, перебрасывать БК, эвакуировать своих 200-х и 300-х.

Среди малых островков на этом направлении – это средство передвижения,

– объяснил Плетенчук.