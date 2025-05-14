Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу бригады.

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Силы обороны "размотали" российских разведчиков

Они думали, что мастера маскировки и будут безнаказанно летать дронами-разведчиками над нашими позициями. Но нет. 47 бригада "Магура" таких быстро обнаруживает и... выжигает. В буквальном смысле этого слова,

– говорится в сообщении.

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Все подразделения 47-й отработали в четком взаимодействии. В пресс-службе указали, что БУАР обнаружил расчет российских мавикистов, передал координаты нашим пилотам ББС и дальше корректировал их действия.

Отмечается, что наши FPV сначала сбили спутниковую антенну российских оккупантов, а дальше и выносные антенны под БпЛА, а "довершило дело" подразделение САДн.

Враги еще пытались спасаться в блиндаже - но шесть 155-мм снарядов, выпущенных из наших Paladin, просто стерли вражеский расчет в пепел. И так будет с каждым врагом,

– отметили в "Магуре".

Напомним, недавно украинский военный точным выстрелом сбил российский Су-25. Он сделал это с ПЗРК "Игла". В пресс-службе ОСУВ "Хортица" показали редкие кадры сбития вражеского самолета.