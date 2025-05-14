Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу бригади.

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Сили оборони "розмотали" російських розвідників

Вони думали, що майстри маскування і будуть безкарно літати дронами-розвідниками над нашими позиціями. Але ні. 47 бригада "Маґура" таких швидко виявляє і… випалює. У буквальному розумінні цього слова,

– йдеться в повідомленні.

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Всі підрозділи 47-ої відпрацювали в чіткій взаємодії. В пресслужбі вказали, що БУАР виявив розрахунок російських мавікістів, передав координати нашим пілотам ББС і далі коригував їхні дії.

Зазначається, що наші FPV спершу збили супутникову антену російських окупантів, а далі й виносні антени під БпЛА, а "довершив справу" підрозділ САДн.

Вороги ще намагалися рятуватися у бліндажі — але шість 155-мм снарядів, випущених з наших Paladin, просто стерли ворожий розрахунок в попіл. І так буде з кожним ворогом,

– наголосили в "Маґурі".

Нагадаємо, нещодавно український військовий влучним пострілом збив російський Су-25. Він зробив це з ПЗРК "Ігла". В пресслужбі ОСУВ "Хортиця" показали рідкісні кадри збиття ворожого літака.