Уничтожение российского катера в оккупированном Крыму: ГУР показало впечатляющие кадры

В результате миссии ГУР в Крыму уничтожен скоростной катер российских захватчиков. Разведчики опубликовали видео уничтожения вражеского катера во временно оккупированном полуострове.

Они распространили видео в своем телеграмм-канале.

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Российский скоростной катер поражен дроном Magura V5

Разведчики рассказали, что в результате операции подразделения ГУР МО Украины Group 13 ударным морским дроном Magura V5 был уничтожен скоростной катер российских захватчиков.



Там отметили, что успешная миссия в бухте Узкая на территории временно оккупированного Крыма стала возможной при содействии платформы United24.

Поскольку страх перед украинскими атаками заставляет оккупантов прятать большие корабли черноморского флота подальше от полуострова, боевая работа продолжается по скоростным маневренным военным судам россиян, которые незаконно находятся в украинских территориальных водах Крыма,

– рассказали в ГУР МО.

Также они распространили видео уничтожения скоростного катера врага.

Уничтожение российского скоростного катера: смотрите видео

Разведчики напомнили, что именно с помощью ударных морских дронов Magura V5 уже было уничтожено несколько российских кораблей. В частности, "Цезарь Куников", "Ивановец", "Сергей Котов", "Акула" и "Серна", а также поврежден "Иван Хурс".

Продолжаем уничтожать оккупантов!,

– добавили в ГУР МО.

В Крыму уничтожен вражеский скоростной катер: что известно