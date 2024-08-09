Что больше всего прикрывают россияне в Бердянске: Дудукалов рассказал о российских системах ПВО

Недавно бойцы Сил специальных операций уничтожили российский комплекс С-300. Эта техника прикрывала военный полигон противника во временно оккупированном селе Новопетровка, недалеко от Бердянска.

Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал 24 Каналу, что поражение ЗРК С-300 очень серьезная операция. Оккупанты прилагают много усилий, чтобы прикрывать побережье и окрестности Бердянска, ведь неподалеку есть и аэропорт.

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Передислокации противника

Виктор Дудукалов отметил, что передислокации россиян связаны с перемещением противовоздушной обороны. Обычно это происходит ночью.

Была информация, что с оккупированной территории определенные силы шли в направлении Курска. Движения противника внутри происходят постоянно, ведь они не успевают делать передислокации на фронте,

– сказал заместитель председателя Бердянского районного совета.

Он подчеркнул, что военная ситуация у оккупантов не настолько хорошая, как им бы этого хотелось. Уничтожение Силами обороны российского ПВО – это обнажение большой части периметра для будущих поражений противника.

Как далеко от Бердянска расположено село Новопетровка: карта