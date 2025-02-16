Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 12-ю бригаду специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Там 16 февраля опубликовали видео детонации и уничтожения реактивной системы залпового огня "Град".

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Защитники уничтожили вражеский "Град"

Украинские военные выследили РСЗО с помощью разведывательного БпЛА "Лелека". После по координатам вылетел FPV-дрон, он уничтожил "Град" с первого попадания.

Остатки оккупантов, разбросаны вперемешку с горелым металлом, будут служить напоминанием – "Азов" достанет везде,

– написали бойцы.

Воины "Азова" показали уничтожение РСЗО врага: смотрите видео

На кадрах – совместная работа бригадной артиллерийской группы и батальона беспилотных систем 12-й бригады специального назначения "Азов".

К слову, ранее там показали "классическую" механизированную атаку россиян на Торецком направлении. Боевые машины пехоты с вражеским десантом стали мишенью для украинских средств поражения.