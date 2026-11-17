Россия продолжает нести значительные потери военной техники на поле боя. В Сухопутных войсках продемонстрировали, как уничтожают российскую артиллерию и логистику.

Военные опубликовали результаты своей работы в собственных социальных сетях.

Что можно увидеть на видео?

На кадрах видна работа 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола. Экипажи ударных дронов подразделения методично уничтожают вражескую артиллерию и логистику.

После нескольких точных вылетов оккупанты остались без самоходной "Акации" и еще трех орудий – "Мста-Б", "Гиацинт-Б" и Д-30,

– сообщили в Сухопутных силах.

Также под обстрел попал вражеский экипаж, который не успел скрыться.

Украинские дроны поражают вражескую технику: смотрите видео

Кроме того, россияне несут колоссальные потери в живой силе. Напомним, в Генеральном штабе сообщили, что за прошедшие сутки армия агрессора потеряла погибших и раненых – 2560 военнослужащих.