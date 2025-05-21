Украинский летчик за штурвалом МиГ-29 сбил российский "Шахед": видео боевой работы
- Украинский летчик Yellowtail уничтожил российский "Шахед" за штурвалом истребителя МиГ-29 во время ночного боевого вылета.
- Для отражения вражеских ударов привлекают все средства воздушного командования, включая зенитные подразделения и истребительную авиацию.
Украинские защитники продолжают уничтожать в небе российские "Шахеды". В сети появились кадры с борта истребителя МиГ-29.
Видео опубликовали Воздушные силы ВСУ в среду, 21 мая, передает 24 Канал. Это ночная боевая работа Yellowtail – летчика бригады тактической авиации воздушного командования "Запад".
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Воздушные силы показали уничтожение БпЛА
На видео с борта истребителя МиГ-29 – уничтожение ударного дрона типа "Шахед" во время отражения российского массированного авиационного удара по инфраструктурным объектам. На боевом счету летчика – более 100 вылетов.
Он (Yellowtail – 24 Канал) постоянно готов по боевому приказу поднять боевую машину в небо для защиты родной земли от вражеских ударов с воздуха,
– говорится в сообщении.
Для отражения вражеских ракетно-авиационных ударов привлекают все силы и средства воздушного командования – зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы и даже истребительную авиацию.
Напомним, ночью 21 мая Россия запустила на Украину 76 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов с 3 направлений – Курск, Орел, Брянск. Защитники неба обезвредили 63 воздушные цели, в результате атаки пострадали Харьковская и Сумская области.