Возле ЗАЭС уничтожили станцию радиолокационного мониторинга: на что это влияет

МАГАТЭ заявило об уничтожении станции радиолокационного мониторинга возле ЗАЭС. Всю ответственность за это несут оккупационные российские власти Запорожской области.

Кроме этого, россияне также контролируют автоматический мониторинг в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств для безопасности местных жителей. Об этом 24 Каналу рассказала эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная, отметив, что эксперты МАГАТЭ осуществляют там контроль вручную.

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На что влияет уничтожение

Эксперт объяснила, что с мая 2023 года оккупационная администрация Запорожской АЭС выключила автоматическую систему радиолокационного мониторинга от украинской системы.

Именно поэтому ее уничтожение является ответственностью россиян,

– отметила Кошарная.

Через, по словам эксперта, это событие не влияет на безопасность. Однако с точки зрения мониторинга, влияет. Ведь автоматический радиационный контроль необходим, если происходят непредсказуемые ситуации с радиационными последствиями для внедрения необходимых мер для населения, которое находится рядом с АЭС. Такой мониторинг сейчас контролируют россияне.

Она добавила, что эксперты МАГАТЭ, которые осуществляют радиационный мониторинг вручную, а не автоматически, передают агентству эту информацию, что является соответствующим конвенции о радиационных авариях.

Поэтому каждый день будут реальные цифры, ведь эксперты все замеряют,

– отметила Кошарная.