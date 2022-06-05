Уничтожение украинской мекки для авиаторов: ужасающие кадры разрушенного аэродрома "Коротич"

Оккупанты продолжают беспощадно обстреливать Харьковскую область Этой ночью Россия в очередной раз ударила по гражданскому аэродрому "Коротич" близ Харькова, уничтожив всю технику и ангары.

Захватчики уже неоднократно били по этому аэродрому. В частности, в ночь на 4 июня оккупанты нанесли мощный удар по объекту и уничтожили его.

Русские третий раз обстреляли аэродром "Коротич" под Харьковом: уничтожены ангары и спортивные самолеты

Мекка для авиаторов

На этом аэродроме базировались только легкие спортивные самолеты, то есть военной техники там никогда не было. "Коротич" – исключительно спортивный объект, где проводили чемпионаты по воздушному спорту, авиафестивали, ставили национальные и мировые рекорды – это была мекка для авиаторов и парашютистов со всей Украины.

Последствия удара

В ночь на 4 июня российские кафиры выпустили по аэродрому "Коротич" 4 ракеты, чем нанесли большой ущерб. От ударов образовались 6-метровые воронки.

Начальник Харьковского аэроклуба имени Валентины Гризодубовой Сергей Филатов рассказал о последствиях. Он отметил, что кафиры повредили ангары, технику и инфраструктуру аэродрома.

10 самолетов очень повредили, один считаем, что уничтожили. Разрушили ангар, где мы хранили технику для лётного дела. Также зацепили еще 3 легких ангара, у которых были самолеты,

– отметил Филатов.

Аэродром не угрожал врагу

Летчик-спортсмен Харьковского аэроклуба имени Валентины Гризодубовой Алексей Агиевич рассказал, что раздались взрывы. Он подчеркнул, что не понимает, зачем Россия бомбила дорогими ракетами частный спортивный аэродром, ничем ей не угрожающий.

Я не могу понять, зачем? Какую они преследовали цель? Это частный аэродром, где есть маленькие спортивные самолеты, прыгающие парашютисты. Сейчас все ангары разрушены, а самолеты повреждены,

– сообщил Агиевич.

В то же время летчики подчеркнули, что если бы кафиры провели хоть какую-то разведку, то должны увидеть, что там нет ни следов, ни места для боевой техники.

Последствия предпоследней обстрелы аэродрома "Коротич" / Фото 24 канала

Последний обстрел, который уничтожил все

Однако на этом российские изверги не остановились. Поздно вечером 4 июня кафиры нанесли 3 ракетно-артиллерийских удара по уже и так разрушенному ими аэродрому, они уничтожили все, что недобили.

По информации, гражданские успели скрыться, потому никто не пострадал. Однако поврежденные ангары и вся авиационная техника – полностью уничтожены.

"На любимый многими харьковчанами аэродром, где сбывались мечты, происходили прыжки и полеты, снова навели вражеские ракеты. Уже в третий раз за время войны", - отметил руководитель авиаклуба Филатов.

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Обстрелы аэродрома "Коротич" вблизи Харькова: что известно