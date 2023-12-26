Обстановка в Крыму – взрывно-феерическая, – Гуменюк об уничтожении БДК "Новочеркасск"

Во временно оккупированной Феодосии ночью раздавались взрывы. Воздушные силы ВСУ рассказали, что взрывался у россиян большой десантный корабль "Новочеркасск".

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что у россиян в Феодосии обстановка "феерическая", пишет 24 Канал.

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Что заявила Гуменюк о ликвидации "Новочеркасска"

Даже взрывно-феерическая я бы сказала (обстановка – 24 Канал). Потому что действительно взрыв был мощный. Детонация длительная. Пожар масштабный. Итак, будем еще ожидать уточненных данных,

– заявила Гуменюк.

Она пояснила, что военные провели боевую работу и это половина дела. Ведь дальше надо будет собрать исчерпывающую информацию о ее результатах.

Наталья Гуменюк пояснила, что такая большая детонация вызвана не просто горючим или боекомплектом корабля.

"Специфика больших десантных кораблей в том, что они сейчас используются врагом фактически постоянно как логистические объекты, для транспортировки важных грузов (что они не могут себе позволить другим способом). Помним, что у них есть сложности с использованием и знаменитого Керченского моста, и других транспортно-логистических маршрутов", – рассказала спикер.

По ее словам, вероятно, это был некий полностью упакованный "рождественский подарок".

Что известно об уничтожении "Новочеркасска"