Обстановка в Крыму – взрывно-феерическая, – Гуменюк об уничтожении БДК "Новочеркасск"
Во временно оккупированной Феодосии ночью раздавались взрывы. Воздушные силы ВСУ рассказали, что взрывался у россиян большой десантный корабль "Новочеркасск".
Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что у россиян в Феодосии обстановка "феерическая", пишет 24 Канал.
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Что заявила Гуменюк о ликвидации "Новочеркасска"
Даже взрывно-феерическая я бы сказала (обстановка – 24 Канал). Потому что действительно взрыв был мощный. Детонация длительная. Пожар масштабный. Итак, будем еще ожидать уточненных данных,
– заявила Гуменюк.
Она пояснила, что военные провели боевую работу и это половина дела. Ведь дальше надо будет собрать исчерпывающую информацию о ее результатах.
Наталья Гуменюк пояснила, что такая большая детонация вызвана не просто горючим или боекомплектом корабля.
"Специфика больших десантных кораблей в том, что они сейчас используются врагом фактически постоянно как логистические объекты, для транспортировки важных грузов (что они не могут себе позволить другим способом). Помним, что у них есть сложности с использованием и знаменитого Керченского моста, и других транспортно-логистических маршрутов", – рассказала спикер.
По ее словам, вероятно, это был некий полностью упакованный "рождественский подарок".
Что известно об уничтожении "Новочеркасска"
- В ночь на 26 декабря в Феодосии, что во временно оккупированном Крыму, прогремели мощные взрывы, была слышна детонация.
- Командующий Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Николай Олещук рассказал, что на этот раз вслед за крейсером "Москва" направляется большой десантный корабль "Новочеркасск". Генерал-лейтенант поблагодарил всех причастных за филигранную работу.
- Воздушные силы ВСУ утром рассказали, что ориентировочно в 02:30 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск" в районе Феодосии.