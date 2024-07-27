В ГУР показали видео уничтожения вертолетов российских оккупантов

ГУР МО уничтожили 3 российских вертолета под Москвой и в Самаре. В качестве доказательства, разведчики показали яркие кадры из этих операций.

В ГУР отметили, что уничтожены и пораженные российские вертолеты агрессор использовал в войне против Украины.

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ГУР показало кадры из операции

24 июля 2024 года на аэродроме "Кряж" в Самаре в результате диверсии сгорел военный многоцелевой вертолет Ми-8.

А несколькими днями ранее, 21 июля 2024 года, в населенном пункте Томилино под Москвой огневому поражению подверглись еще два вертолета государства-агрессора – ударный Ми-28 и многоцелевой Ка-226. Они были размещены на территории российского "национального центра вертолетостроения Миль и Камов".



Это военное авиационное предприятие государства-агрессора занимается разработкой, производством и ремонтом вертолетов. В структуре центра действует два конструкторских бюро, опытное производство, экспериментально-исследовательский комплекс и испытательный центр.

Как горели российские вертолеты: смотрите видео

Местные жители Самары, Томилино и соседнего подмосковья весьма смутились взрывами, впрочем российские власти пытаются скрыть причины и последствия грохота и пожара,

– отметили в ГУР.

Отметим, что также 27 июля ГУР атаковало три аэродрома в России. На аэродроме "Оленья" удалось поразить бомбардировщик Ту-22М3.