Украинские войска продолжают методично уничтожать потенциал противника на его территории, осуществляя атаки на ключевые промышленные и военные объекты. О систематичности таких ударов и их последствиях для российской армии в эфире 24 Канала рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

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Что происходит с производством компонентов для ракет?

Систематические атаки на химические и производственные предприятия существенно ослабляют ракетные возможности противника. В частности, в России насчитывается всего шесть заводов, производящих синтетические каучуки, и украинские силы работают над каждым из них.

У нас такая концепция предотвращения производства "Искандеров". Нужно все, что связано со взрывчаткой, и то, что может гореть, – а синтетические каучуки сами по себе не являются серьезной воспламеняющейся смесью, а просто ингредиентом, – поэтому мы стараемся наносить по ним удары– отметил специалист.

По словам эксперта, именно Ефремовский завод выпускает уникальные для России элементы. Поражение таких мощностей напрямую снижает способность врага запускать баллистические ракеты.

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Как выбивают тактическую авиацию на аэродромах?

Не менее важным направлением работы являются постоянные удары по авиабазам, на которых базируются самолеты противника. Украинские ракеты и беспилотники уже заставили российское командование отодвинуть свою основную тактическую авиацию на сотни километров.

Интересно то, что мы отогнали вообще все российские самолеты тактической авиации, отогнали довольно далеко. На расстоянии 700 километров уже приходится использовать запасные аэродромы для подлета. Но все равно они там долго не задерживаются, потому что мы очень быстро туда добираемся– пояснил Криволап.

Постоянный давление на такие аэропорты, как Борисоглебск, Мариновка и Саваслейка позволяет поражать вражеские самолеты непосредственно на земле еще до выполнения ими боевых задач.

Итог уничтожения ресурсов оккупантов

Комплексные удары по российскому военно-промышленному комплексу и местам базирования авиации лишают Москву стратегической инициативы. Одновременный вывод из строя сырьевой базы для баллистики и ликвидация дефицитных самолетов существенно подрывают способность противника осуществлять регулярные обстрелы и терроризировать линию фронта.