Отличная работа будановцев в Черном море: военная сводка от Свитана

ГУР под руководством Буданова продемонстрировало кадры с деталями операции в Черном море. В ее ходе удалось уничтожить истребитель Су-30МС и российские локаторы на буровых вышках.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что эти атаки происходили под руководством ГУР.

Интересно Покушения, отравление жены и страх россиян: биография главного разведчика Украины Кирилла Буданова

Атака ГУР

Свитан отметил, что атака была совершена под руководством ГУР на буровые вышки, где находились российские бойцы, российские системы дальней радиолокационной связи. Они используют гидролокаторы, пытаясь определить наши катера, движение кораблей для того, чтобы потом нанести удар.

Стояли системы, которые практически блокировали системы морской навигации по нашему морскому пути. Эти буровые установки давно просились уничтожить себя. Была проведена атака под руководством ГУР с привлечением дополнительных сил, и задача была выполнена,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Удар по вышкам

По словам военного эксперта, были уничтожены буровые вышки, системы радиоконтроля, и еще и под удар попал российский Су-30МС, который также уничтожен вместе с экипажем. Отличная работа наших разведчиков.

"Это еще раз доказывает важность именно этой структуры в составе СОУ, которые выполняют работу в глубоком тылу врага или по крайней мере с большим радиусом поражения", – отметил летчик-инструктор.