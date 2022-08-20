Все, как хотели в кремле: эксклюзивный фоторепортаж "парада" уничтоженной техники россиян в Киеве

В центр Киева свезли российскую технику, уничтоженную во время полномасштабного вторжения. Это именно тот "парад", которого добились россияне по указанию своего кремлевского вождя.

Каждый желающий житель или гость столицы сможет здесь увидеть не только танки и самоходные артиллерийские установки, но даже элитные образцы российской техники. Как выглядит уничтоженная техника россиян на Крещатике смотрите в эксклюзивном фоторепортаже 24 канала.

На тему Танки, САУ и "Бук": во Львове откроют выставку уничтоженной российской техники

К технике уже можно приближаться

Подробно о том, какую технику свозят на Крещатик, рассказал советник министра обороны Алексей Копытько. По состоянию на 20 августа там стоит далеко не все, что будет представлено. Ведь, как отметил советник, "некоторые "участники парада" еще в движении".



Уничтоженная российская САУ / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Однако он также добавил, что приближаться к сожженным машинам россиян уже можно. "Изначально было принято мудрое решение – не отгонять граждан пока будет расставляться техника. Потому что отогнать все равно не получилось бы", – отметил советник главы Минобороны.



Мальчик возле сожженной российской САУ / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Сторона уничтоженной боевой машины россии / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Единственная и огромная просьба к посетителям – будьте, пожалуйста, осторожны. Много острого металла. Не надо засовывать своих детей целиком в горелую технику. И дети и взрослые будут лазить, это понятно, никакие ограждения и патрули не помогут. Просто лазьте очень аккуратно,

– призвал заместитель министра обороны.



Российская САУ "Мста-С" / Фото Валентины Полищук, 24 канал



САУ "Мста-С", которая сгорела в боях за Украину / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Копытько указал, что будут на "параде", в частности, главные российские боевые танки – Т-90, Т-80, Т-72 разных модификаций. Также есть возможность посмотреть, в частности, на:

Самоходные артиллерийские установки – Мста-С, "Акация", "Гвоздика", "Хоста".

Бронетехнику – БТР82; БМД; разные БМП; машины на базе МТЛБ; "Тигры", "Черепашки".

Образцы реактивной артиллерии – "Град", "Ураган".



Киевляне рассматривают "демилитаризованный" российский танк / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Какую новейшую технику армии россии привезут:

Боевую машину огнеметчиков БМО-Т;

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1";

Тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" с зарядным устройством;

КамАЗы "Тайфун".



Обезвреженная российская САУ "Акация" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Представлена ​​техника со всех направлений, где ведутся или велись бои за свободу Украины. Поэтому буквально можно считать, что спонсорами выставки являются Вооруженные Силы, Нацгвардия, Главное управление разведки и другие структуры сил обороны.



Баннер у выставки уничтоженной техники россиян в Киеве / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Стоит посмотреть – как появилась уничтоженная техника россии во Львове: смотрите видео