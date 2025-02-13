Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков, отметив, что "Валдаи" выполняли задачи на тактическом уровне. Уничтоженные комплексы должны были защищать россиян от "маленького хлопка".

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Особенность комплексов "Валдай"

По словам главного редактора Defense Express, "Валдай" – достаточно новые комплексы. Россияне их разработали в 2018 году. Однако они имеют невысокую дальность, поэтому враг использовал комплексы только на тактическом уровне. Говорится о точечной защите определенных объектов от миниатюрных дронов.

Их (комплексов "Валдай" – 24 Канал) особенность – обнаружения небольших по размеру дронов, например, Mavic. А вот дрон "Лютый" имеет довольно большой размах крыла, его можно определить дальнобойными радарами,

– объяснил Катков.

Такие системы действительно являются ценными, но главный редактор Defense Express заметил, что они глобально не влияют на общую систему противовоздушной обороны страны-агрессора.

Это для врага ущерб, понятно, но не стратегически, не глобально,

– добавил он.

Кстати, в ГУР сообщили, что военная часть, на которой взорвались "Валдаи", отвечает за безопасность воздушного пространства над Москвой. Сами же "Валдаи" – первый образец в своем классе, который принят на вооружение армии России.