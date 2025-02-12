Следы пожара и повреждений зафиксированы на спутниковых снимках, сделанных 11 февраля и опубликованных журналистами российской службы Радио Свобода, сообщает 24 Канал.

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Подробнее о повреждении трубопровода

Украинский удар по НПЗ в Саратове в ночь на 11 февраля вызвал повреждение трубопровода, поставляющего топливо к установке каталитического риформинга.

Что повреждено на НПЗ в Саратове: смотрите спутниковые снимки

Установка каталитического риформинга Л-35-11/300, вблизи которой зафиксированы повреждения, предназначена для улучшения качества бензина: она повышает его октановое число до 93 – 98 единиц путем химических реакций на катализаторе, содержащем платину.

Источники телеграм-канала ASTRA в МЧС Саратовской области сообщают, что после удара на территории НПЗ "произошел взрыв на газопроводе низкого давления".

Интересно! Саратовский нефтеперерабатывающий завод является основным поставщиком бензина, мазута и дизельного топлива в Саратовской области.

Ранее спутниковые снимки показали, что в результате удара по Саратовскому НПЗ в ночь на 14 января было уничтожено два топливных резервуара.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что мощность переработки Саратовского НПЗ достигает 7 миллионов тонн нефти в год.