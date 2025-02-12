Сліди пожежі та пошкоджень зафіксовані на супутникових знімках, зроблених 11 лютого та опублікованих журналістами російської служби Радіо Свобода, повідомляє 24 Канал.

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Детальніше про пошкодження трубопроводу

Український удар по НПЗ у Саратові в ніч на 11 лютого спричинив пошкодження трубопроводу, що постачає паливо до установки каталітичного риформінгу.

Що пошкоджено на НПЗ у Саратові: дивіться супутникові знімки

Установка каталітичного риформінгу Л-35-11/300, поблизу якої зафіксовані пошкодження, призначена для покращення якості бензину: вона підвищує його октанове число до 93 – 98 одиниць шляхом хімічних реакцій на каталізаторі, що містить платину.

Джерела телеграм-каналу ASTRA в МНС Саратовської області повідомляють, що після удару на території НПЗ "стався вибух на газопроводі низького тиску".

Цікаво! Саратовський нафтопереробний завод є основним постачальником бензину, мазуту та дизельного пального в Саратовській області.

Раніше супутникові знімки показали, що внаслідок удару по Саратовському НПЗ в ніч на 14 січня було знищено два паливних резервуари.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що потужність перероблення Саратовського НПЗ сягає 7 мільйонів тонн нафти на рік.