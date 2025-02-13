Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков, зауваживши, що "Валдаї" виконували завдання на тактичному рівні. Знищені комплекси мали захищати росіян від "маленької бавовни".

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Особливість комплексів "Валдай"

За словами головного редактора Defense Express, "Валдай" – досить нові комплекси. Росіяни їх розробили у 2018 році. Однак вони мають невисоку дальність, тому ворог використовував комплекси лише на тактичному рівні. Мовиться про точковий захист певних об'єктів від мініатюрних дронів.

Їхня (комплексів "Валдай" – 24 Канал) особливість – виявлення невеликих за розміром дронів, наприклад, Mavic. А от дрон "Лютий" має доволі великий розмах крила, його можна визначити далекобійними радарами,

– пояснив Катков.

Такі системи справді є цінними, але головний редактор Defense Express зауважив, що вони глобально не впливають на загальну систему протиповітряної оборони країни-агресорки.

Це для ворога збиток, зрозуміло, але не стратегічно, не глобально,

– додав він.

До речі, в ГУР повідомили, що військова частина, на якій вибухнули "Валдаї", відповідає за безпеку повітряного простору над Москвою. Самі ж "Валдаї" – перший зразок у своєму класі, який прийнятий на озброєння армії Росії.